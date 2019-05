Waldl wird neuer Coach von Hertha Wels

Wie Hertha-Sportchef Gerald Perzy bestätigte wird Markus Waldl neuer Trainer der Welser. Waldl ist derzeit noch Trainer beim Regionalligisten ATSV Stadl-Paura. Waldls Co-Trainer Christoph Brummayer soll in der kommenden Saison ebenfalls bei der Hertha arbeiten. „ Markus Waldl hat uns mit seinem fundierten Konzept und seiner Persönlichkeit überzeugt“, erklärt WSC Hertha- Neo Sportchef Gerald Perzy und fügt hinzu: „Er kennt die Regionalliga bestens und ist auch in Hinblick auf unsere Ziele die Idealbesetzung“. Auch der derzeitige Hertha-Coach Emin Sulimani wird im Betreuerstab bleiben. Bei den Welsern laufen die Planungen für die kommende Saison in der Regionalliga Mitte derzeit auf Hochtouren.

Waldl, 46-jähriger UEFA-A-Lizenz-Inhaber, war seit einem Jahr in Stadl-Paura tätig und führte die Mannschaft trotz Finanzproblemen und Chaos im Umfeld auf den zweiten Platz in der Regionalliga. Davor saß Waldl unter anderem bei SC Marchtrenk, Sattledt, Bad Wimsbach, Grieskirchen, Traun und Lambach auf der Betreuerbank.