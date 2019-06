So heiß wird das Finale im Fußball-Unterhaus

Noch eine Runde – dann verabschiedet sich das Fußball-Unterhaus in die Sommerpause. In einigen Ligen geht es im Saisonfinale noch um alles. In folgenden Spielklassen wird es im Kampf um den Auf- und Abstieg in der allerletzten Runde noch richtig spannend – und kurios:

Bezirksliga Ost: Das 1b-Team von Oedt gab in den vergangenen Runden die Tabellenführung an Schwertberg ab – und löst somit elegant ein Problem mit dem Regelwerk. Bleibt die zweite Mannschaft auf Platz zwei, dürfte Neuzeug nämlich doch als Dritter in die Relegation. In den Statuten ist nämlich festgelegt: Liegt ein 1b-Team, das nicht aufsteigen darf – und das ist wegen des Aufstiegsverzichts der OÖ-Liga-Mannschaft der Fall, auf dem zweiten Platz, geht das Relegationsrecht doch an das nächstplatzierte Team. Würde Oedt 1b aber Meister werden, dürfte Schwertberg als Zweiter zwar aufsteigen, Neuzeug als Dritter aber nicht in die Relegation. Weil Oedts 1b Samstag gegen Sierning nur 3:3 spielte, schob sich Neuzeug mit dem gestrigen 4:0 gegen Bewegung Steyr vorübergehend aber sowieso auf Platz zwei.

1. Klasse Nordwest: Richtig brutal ist der Abstiegskampf in dieser Spielklasse. Bis zum gestrigen Spieltag konnten noch acht Mannschaften absteigen, vor der letzten Runde sind es mit Neukirchen/W., Eggerding, Schardenberg und Kallham noch vier Teams.

2. Klasse West-Nord: Mit je 54 Punkten marschieren Natternbach und Freinberg vorne weg. Dank des gestrigen 8:2 in Reichersberg hat Freinberg jetzt die um einen Treffer bessere Tordifferenz als Natternbach (3:0 gegen St. Agatha). Eine Entscheidung über den Titel fällt in der letzten Runde.

2. Klasse Mitte: Ein Spielabbruch könnte Westbahn den Titel kosten. Nach dem 3:1 gegen das 1b-Team von Edelweiß Linz liegt Westbahn zwei Punkte vor Puchenau (11:0 bei Franckviertel). Im Endspurt darf man sich aber keinen Punktverlust erlauben, denn: Bei Punktegleichheit würde das Team von Trainer Miklos Fejes wegen der Vorfälle beim Spiel in der fünften Runde gegen Stahl Linz – die Partie wurde 0:3 strafverifiziert – zurückgereiht werden.

Acht neue Meister

Acht Vereine haben sich bereits an diesem Wochenende zum Meister gekrönt: Die Blau-Weißen Jungs (BN), Altenberg (1N), Mitterkirchen (1NO), Taiskirchen (1NW), Attergau (1S), Gilgenberg (1SW), Ulrichsberg (2NW) und Scharnstein (2S) machten sich zum Champion.

