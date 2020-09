Pregarten bereits vor Derby glücklich

Wegen eines Corona-Verdachtsfalls bei den Hausherren musste die Paarung der Vorwoche in Wallern abgesagt werden – der Verdacht hat sich aber nicht bestätigt. Heute dürfen Robert Lenz & Co. am Rasen wieder um Punkte kämpfen.

Auch eine neue Regierungs-Verordnung machte Pregarten zuletzt Probleme: Seit Montag dürfen nur 100 Besucher eine Sportveranstaltung im Freien besuchen. Zwischen 100 und 250 Besucher benötigt man nummerierte Sitzplätze, bei mehr als 250 Fans eine behördliche Genehmigung – welche normal mehrere Wochen auf sich warten lässt. "Ein besonderer Dank an die Bezirkshauptmannschaft Freistadt, die unser Präventionskonzept binnen weniger Tage abgesegnet hat", sagte Pregarten-Obmann Martin Brandl. (rawa)

