Donau misst sich mit den Großen

Heute (9.30 Uhr, Tagestickets um 8 Euro) kommen sie in den Genuss, sich beim U15-Finalturnier in der Bezirkssporthalle Schärding mit Kalibern wie FC Bayern München, Manchester United oder Mainz 05 zu messen. Dass kleine Vereine die Möglichkeit bekommen, im Konzert der Großen mitzuspielen, ist in dieser Form einzigartig und auch dem Weltverband FIFA nicht entgangen: Es gab ein Sonderlob für die Organisatoren. Das Auftaktmatch bestreiten heute Borussia Dortmund und die Akademie SV Ried.

