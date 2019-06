Das Theater um ATSV Stadl-Paura geht weiter

Neue Saison, altes Spiel. Bei Fußball-Regionalligist ATSV Stadl-Paura bedankte man sich zuletzt auf der Homepage herzlichst bei den ehemaligen Spielern für den großartigen Charakter. Wenn es darum geht, die weiterhin ausständigen Beträge zu bezahlen, sieht es zumindest laut der Vereinigung der Fußballer (VdF) weniger gut aus. "Wir sind wieder aktiv, weil getroffene Zahlungs-Abmachungen vom Verein nicht eingehalten wurden. In Stadl-Paura herrschen chaotische Zustände", sagt VdF-Sprecher Oliver Prudlo, der die Spieler rechtlich betreut. Stadl-Pauras Obmann, Sportchef Hans Stöttinger, sieht das anders. "Es gibt überhaupt keine Probleme. Wir haben alles bezahlt."

Ebenso will Stöttinger "jene Spieler nicht kostenlos gehen lassen, die sich ohne ein Wort zu sagen neue Vereine gesucht haben. Schließlich gehören die Spieler Stadl-Paura". Auch hier hakt die Spielergewerkschaft ein. Prudlo: "Es gibt eine hieb- und stichfeste schriftliche Vereinbarung, die wir für jene zwölf Spieler getroffen haben, die von uns vertreten werden."

"Wer bezahlt, ist selbst schuld"

Sein Rat an jene Spieler und deren neue Vereine: "Wer auch nur einen Euro Ablöse an Stadl-Paura bezahlt, ist selbst schuld. Sollte der Verein den Spielern die kostenlose Freigabe verweigern, müssen sich die Betroffenen an den OÖ-Fußballverband wenden und die schriftliche Vereinbarung vorlegen. Der Verband hat dann gar keine andere Wahl, als ein Verfahren zu eröffnen, an dessen Ende aufgrund der vorliegenden Dokumente nur die kostenlose Freigabe der Spieler an ihre neuen Vereine stehen kann."

Offen ist auch die personelle Führung des Klubs. Maximilian Wetschka, der den Klub eigentlich als Obmann übernehmen sollte, will sich zur Causa überhaupt nicht äußern, aktuell hat weiterhin Hans Stöttinger das Sagen. Vor dem heutigen Testspielauftakt gegen die Jungen Wikinger hat Stadl-Paura diese Woche bereits 40 Testspieler zu Besuch gehabt.

