Comeback in Schwanenstadt dank Youngsters

"Weil wir auch nach der Zeit im gemischten U16-Burschenteam weiter Fußball spielen und in dieser tollen Gemeinschaft bleiben wollen", begründen die beiden Youngsters ihren Entschluss, die Schwanenstädter Frauen-Kampfmannschaft neu zu installieren.

Die Schülerinnen der HAK Lambach konnten Obmann Hans Peter Gasser als Befürworter gewinnen, Karl Kail erklärte sich bereit, das neue Team zu trainieren. "Ich möchte die Mädchen im ersten Jahr in der Hobbyliga an Spiele mit Wettkampfcharakter gewöhnen, um im nächsten Jahr in der Frauenklasse wieder einsteigen zu können." Zuletzt gab es ein 3:3 gegen Kleinmünchen 1d. (pich)