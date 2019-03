Begehrter "Klick"

LINZ. Mit "Schnapp-Schuss" einen Treffer landen.

Nicht nur bei den Unterhaus-Stürmern ist ab dem Wochenende ein gutes Timing gefragt – auch die fotografierenden "Scharfschützen" unter den Zuschauern können gewinnen.

Die OÖNachrichten und die Sparkasse Oberösterreich prämieren den besten "Schnapp-Schuss". Mit einem "Klick" können Sie am Ende der Saison also Spitzenfußball live erleben.

So funktioniert das Gewinnspiel: Laden Sie Ihr bestes Foto von einer aktuellen Partie aus dem oberösterreichischen Unterhaus auf nachrichten.at/unterhaus hoch. Eine Jury wählt aus den eingeschickten Fotos jede Woche ein Siegerbild aus und veröffentlicht dieses in der Unterhaus-Beilage. Am Saisonende wird noch einmal abgerechnet und der beste "Schnapp-Schuss" gewählt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema