Transfer kurz vor dem Abschluss: Stürmer Wilfried Eza wechselt wohl zur SV Ried

Seit mehreren Tagen bemühen sich die Vereinsverantwortlichen der Rieder mit Sportdirektor Wolfgang Fiala um den Stürmer von der Elfenbeinküste, die OÖN haben bereits am 11. August berichtet. Mit dem Spieler ist man sich einig, es gibt bereits einen unterschriebenen Vertrag. „Wir sind uns auch mit dem Verein, mit dem es eine sehr gute Gesprächsbasis gibt, über die Ablösemodalitäten einig. Es geht jetzt unter anderem noch um den obligatorischen medizinischen Test“, sagte Fiala am Dienstag auf OÖN-Anfrage.

Auch die Rot-Weiß-Rot-Card, die als Arbeitsbewilligung notwendig ist, sei bereits beantragt. So bald die letzten Formalitäten mit dem Verein von Eza geklärt sind, werde man den Transfer mit einer Presseaussendung offiziell verkünden, so der Sportdirektor. Der 26-Jährige erzielte für den FC Ararat-Armenia in bisher 76 Pflichtspielen 27 Treffer. Die Rieder hoffen, dass Eza auch im Innviertel zum Torjäger in der Zweiten Liga wird. Der Ivorer wurde medial auch mit einem Wechsel zum Bundesligisten Austria Klagenfurt in Verbindung gebracht. Das Rennen dürften aber die Rieder machen.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

