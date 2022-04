1:1  SV Ried gab in der 90. Minute noch den Sieg her

Das ist vor dem Cupfinale gegen Salzburg doppelt bitter: Bis zur 90. Minute war die SV Guntamatic Ried am Dienstag beim 1:1 (0:0) in der Fußball-Qualifikationsgruppe auf der Siegerstraße gewesen, ehe die Admira per Elfmeter doch noch zum Ausgleich kam. Der Vorsprung auf den Letzten Altach (0:4 in Hartberg ) konnte zwar auf vier Punkte ausgebaut werden. Bei einem Sieg wären die Rieder allerdings wohl bereits gerettet gewesen. So ist man als Vorletzter trotz des Vorsprungs weiterhin mittendrin statt nur dabei.

In der letzten Minute der regulären Spielzeit kam Torhüter Samuel Radlinger gegen Admiras Stürmer Mustapha ungestüm heraus, Referee Harald Lechner blieb keine andere Wahl. Der Stürmer verwertete den Elfer selbst zum Ausgleich.

Ein Schock für die Rieder, die sich davor das Glück in der zweiten Halbzeit erarbeitet hatten. Das 1:0 der Innviertler nach 70 Minuten erinnerte schon mehr an Flipper als an Fußball. Da schoss erst Philipp Pomer ins Getümmel. Dann wehrte Torhüter Andreas Leitner ab, traf dabei aber Rieds Kapitän Marcel Ziegl, der gar nicht wusste, wie ihm geschah, am Kopf – von dort ging der Ball direkt auf Ante Bajic, der den Ball über die Linie drückte.

Zu Beginn war das Rieder Spiel lange mehr Krampf als Kampf gewesen. Nach dem Aufwärmen ging die ganze Mannschaft bei strömendem Regen geschlossen zur Westtribüne, um die Fans mit ins Boot zu holen. Lediglich 2300 waren zu diesem so wichtigen Spiel in der Cupfinal-Woche in die Josko-Arena gekommen. Auch in Ried hat man bei den Fans offenbar ein wenig das Gespür für die wirklich wichtigen Spiele verloren.

Jene, die gekommen waren, sahen vor allem zu Beginn eine stark verunsicherte Rieder Mannschaft. Es war Abstiegskampf pur, von einer Vorfreude auf das Cupfinale am Sonntag gegen Salzburg war nichts zu spüren.

In der ersten Halbzeit kamen die Innviertler kaum gefährlich vor das Tor von Admira-Torhüter Andreas Leitner. Die Niederösterreicher waren die bessere Mannschaft und auch dem Führungstreffer näher. In der dritten Minute parierte Ried-Torhüter Sahin-Radlinger nach einem Fehler von Lackner in höchster Not. Und auch in der 31. Minute musste man tief durchatmen, nachdem Mustapha aus aussichtsreicher Position vergeben hatte.

„Dann holen wir unsere Punkte“

Nach der Pause wirkten die Rieder dann deutlich mutiger und entschlossener. Bajic (49.) und Nutz (50.) hatten binnen 60 Sekunden mehr Top-Chancen als in der gesamten ersten Halbzeit. Danach legte Nene uneigennützig, aber auch ungenau auf Bajic ab (54.).

Nach Bajics 1:0 schien alles angerichtet, ehe es im Finish noch hektisch wurde und Co-Trainer Andreas Berktold Rot sah. „Wir haben alles versucht, leider ist es uns nicht gelungen, aber wir müssen so weitermachen wie in der zweiten Halbzeit, dann holen wir unsere Punkte“, sagte Rieds Ante Bajic.