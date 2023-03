Austria-Fans zerstören WC-Anlage in Rieder Stadion

Sportlich gesehen lief es für die SV Ried am vergangenen Samstag bei der 1:3-Niederlage gegen die Wiener Austria nicht nach Wunsch. Auch abseits des Rasens mussten sich die Innviertler ärgern: Wie die SV Ried mitteilte, wurden nach dem Bundesliga-Spiel am Samstag komplett zerstörte WC-Anlagen im Gästesektor der Josko Arena vorgefunden.

Die Bilder, die die Innviertler über die Sozialen Medien an die Öffentlichkeit brachten, zeigen unter anderem aus den Verankerungen gerissene Waschbecken sowie zerstörte Papierhandtuchspender. "Wir verurteilen die Zerstörungen von Waschbecken, WCs etc. auf das Schärfste", erklärt die SV Ried in einem Facebook-Posting. "Wir appellieren an die Austria-Fans, bei zukünftigen Besuchen in Ried ein anderes Verhalten an den Tag zu legen."

