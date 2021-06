Acht Corona-Fälle bei der SV Guntamatic Ried

Elf positive Corona-Fälle gab es mit Stand Dienstagfrüh im Bezirk Ried. Acht davon betreffen den Kader vom Innviertler Fußball-Bundesliga-Verein SV Ried. Das bestätigte SV-Ried-Geschäftsführer Rainer Wöllinger Dienstagvormittag auf OÖN-Anfrage. "Das ist natürlich alles andere als angenehm, die Spieler sind natürlich in Quarantäne. Heute werden wir noch einmal alle durchtesten. Hoffentlich kommen keine weiteren positiven Fälle dazu", sagte Wöllinger. Für solche Fälle gibt es ein genaues Präventionskonzept der Fußball-Bundesliga.

Es ist nicht der erste Cluster bei der SV Ried, im Oktober 2020 wurden sechs Spieler positiv auf Corona getestet. Einige Tage vor dem Trainingsauftakt der Rieder Fußball am Montag, 14. Juni, wurden 15 Spieler geimpft. Ein Impfschutz ist nach dieser kurzen Zeit aber noch nicht gegeben. Grundsätzlich stehe es jedem Spieler frei, sich impfen zu lassen, so Wöllinger. Grundsätzlich gebe es aber eine Empfehlung.

Trainer Andreas Heraf muss in den kommenden Tagen bei den Trainings improvisieren, welche Spieler in Quarantäne sind, ist nicht bekannt. Am kommenden Freitag ist ein Testspiel gegen Liefering geplant, am kommenden Montag soll das Trainingslager in Windischgarsten starten. Ob das Aufbauspiel und das Trainingscamp wie geplant stattfinden können, ist noch offen.

"Wir warten jetzt die Testergebnisse von heute ab und werden die Situation mit dem Trainerteam analysieren, Liefering wurde von uns informiert", sagt Wöllinger.