Marko Arnautovic droht gegen Schweden die Ersatzbank

Im richtungsweisenden EM-Qualifikationsspiel heute (20.45 Uhr auf nachrichten.at im Live-Ticker) in Schweden könnte Marko Arnautovic möglicherweise nicht in der österreichischen Startelf stehen. Anlass für diese Spekulationen gaben Aussagen von Teamchef Ralf Rangnick.

"Ich weiß, wie er denkt, es haben Stürmer an sich, dass sie lieber von Beginn an spielen wollen. Bis jetzt hat er aber bei Inter noch nicht von Anfang an gespielt", sagte der Deutsche dem ORF. Er fügte an, dass Arnautovic aber auch bei den Mailändern gezeigt habe, dass er auch etwas als Joker bewirken könnte. "Er ist ein wertvoller Spieler für uns", so der 65-Jährige weiter.

Dem folgend könnte die zweite Sturmspitze neben dem als gesetzt geltenden Michael Gregoritsch der wendige Christoph Baumgartner einnehmen. Ebenfalls offen gilt, wer neben David Alaba in der Innenverteidigung spielt: Kevin Danso, der beim 1:1 gegen Moldawien keine glückliche Figur machte, oder Philipp Lienhart.

OÖN-Redakteur Harald Bartl meldet sich aus Solna: "Rangnick hat die Qual der Wahl"

OÖN-Sport-Redakteur Harald Bartl meldet sich vor dem EM-Qualifikationsspiel des ÖFB-Teams gegen Schweden aus dem Stadion in Solna.

EM-Qualifikation: Für das ÖFB-Team würde sich heute (20.45 Uhr, ORF eins live) dennoch jeder Punktegewinn beim Auswärtsspiel in Solna wie ein Sieg

