Rangnick: "Wir werden in Schweden nicht auf Unentschieden spielen"

Macht es ein drittes Mal! So wie bei der WM 1998 und der EM 2016 – jeweils in Frankreich – führt auch der Weg zur Qualifikation für die WM 2024 in Deutschland über Schweden. Mit einem Sieg im heutigen Spiel in Solna (20.45 Uhr, ORF eins live) ist die ÖFB-Auswahl bereits so gut wie dabei. Auch ein Unentschieden würde sich am Ende wie ein Sieg anfühlen.