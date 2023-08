"Unverständliche" Leistung: Der LASK stolpert dem Europacup entgegen

Die Generalprobe des LASK für das Europacup-Comeback ist misslungen – und die Leistung beim 1:1 in der Fußball-Bundesliga in Tirol machte keine Werbung dafür, die Ränge beim Play-off-Heimspiel in der Europa League gegen Zrinjski Mostar am Donnerstag (21 Uhr) zu füllen. Was ist mit den Athletikern los?

Vergangene Saison stand der LASK nach vier Runden mit zehn Punkten da, jetzt sind es mit einem zumindest in der Breite besseren Kader nur mehr halb so viele. "Es hat teilweise nicht viel mit Taktik zu tun", sagte Trainer Thomas Sageder. "Die Spieler brüllen in der Kabine, geben mir das Gefühl motiviert ins Spiel zu gehen und liefern dann so etwas ab. Es bringt nichts, dass wir hier herumphilosophieren, was unser Anspruch ist, und dann so eine erste Halbzeit raushauen. Das ist unverständlich für mich."

Torhüter Tobias Lawal sprach aus, wieso man dem Anspruch nicht gerecht wurde: Er vermisste Herz und Leidenschaft. Lawal berührte vor der Pause öfter den Ball als Spielmacher Robert Zulj. Der Kapitän konnte mit seinen 16 Ballkontakten nichts ausrichten, Angreifer Marin Ljubicic hing erneut vollkommen in der Luft (fünf Ballkontakte).

Trainer Thomas Sageder war nach dem Schlusspfiff geladen. Bild: EXPA/STEFAN ADELSBERGER (APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER)

Im Derby gegen Blau-Weiß Linz (2:0) hatte es noch gereicht, sich auf die eigene Qualität zu verlassen. "Bei sechs bis sieben Ballverlusten spielen wir dem Gegner den Ball einfach in die Füße", sagte Sageder verärgert – unter anderem beim Fehlpass von Filip Stojkovic, der zum Tiroler 1:0 durch Nik Prelec führte (16.).

Den rechten Verteidiger, in der neuen Saison ein Unsicherheitsfaktor, wechselte Trainer Sageder in der 58. Minute aus und stellte auf eine Dreierkette in der Abwehr um. Wenigstens das funktionierte – mit der Hilfe von Tirol-Verteidiger Felix Bacher, dessen verunglückten Rückpass der eingewechselte Elias Havel mit dem Tor zum 1:1 bestrafte (70.). Danach war der LASK sogar noch nah am Sieg dran.

Mostar kommt ausgeruht

Zrinjski Mostar bekam von Tirol die Vorlage, wie man dem LASK wehtun kann – mit Leidenschaft und schnellem Umschaltspiel. Der Meister Bosnien-Herzegowinas kommt am Donnerstag ausgeruht nach Linz: Die am Wochenende angesetzte Liga-Partie wurde in den November verschoben.

