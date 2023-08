Havel nutzte seine erste Chance beim LASK: "Es war wie im Traum"

Torhüter Tobias Lawal hielt den LASK mit Paraden im Spiel, der zweite Gewinner bei den Athletikern beim 1:1 in Tirol war Elias Havel: 23 Sekunden nach seiner Einwechslung traf der 20-Jährige mit seinem ersten Bundesliga-Ballkontakt zum Ausgleich.

"Es ging alles so schnell. Ich war einfach drinnen, hab spekuliert auf den Rückpass", erklärte Havel sein Tor, bei dem er die misslungene Rückgabe von Tirol-Verteidiger Felix Bacher verwandelte. "Es war wie im Traum. Auf einmal war der Ball drinnen."

Sageder war schon in Liefering Havels Trainer

Sageder kennt Havels Qualitäten nicht erst, seitdem er im Juli beim LASK unterschrieb. Er hatte in der Vorsaison als Co-Trainer in Liefering bereits mit dem Nachwuchsteamstürmer zusammengearbeitet. "Er hat sich das verdient, trainiert richtig gut, ist ein super Stürmer, an dem wir viel Freude haben werden."

Havel traf noch ein zweites Mal mit der Ferse, dem Tor wurde wegen Abseits die Anerkennung verweigert. Havel: "Ich gebe in jedem Training Gas, ich will meine Minuten bekommen. Der Trainer hat gesagt, ich bin Perspektivspieler. " In Tirol habe er gezeigt, "dass ich mehr sein kann als nur das".

