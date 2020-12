Tottenhams kurzer Stopp in Linz

Der Charterflieger des Klubs mit den Stars an Bord wird am Mittwoch um 17 Uhr am Flughafen Linz-Hörsching erwartet. Davor wird man am Vormittag noch am klubeigenen Trainingsgelände in London die Abschlusseinheit absolvieren. Ein Training im Linzer Stadion ist nicht vorgesehen. Auch die Pressekonferenz vor der Partie hält Trainer Jose Mourinho am Mittwoch per Video von London aus ab. Tottenham ist Tabellenführer der englischen Premier League und will den Platz an der Sonne unbedingt verteidigen. Einer der Saison-Höhepunkte der Spurs steigt am Sonntag. Es ist das heiße Stadtderby gegen den ungeliebten Rivalen FC Arsenal, der zuletzt Wolverhampton 1:2 unterlag.

