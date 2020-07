LASK präsentierte nächsten Neuzugang

Tscheberko war zuletzt Kapitän der ukrainischen U21-Auswahl. Der Ukrainer, der in der Innenverteidigung, im defensiven Mittelfeld und als Linksverteidiger eingesetzt werden könne, unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Das gab der LASK am Freitag in einer Club-Mitteilung bekannt.

