Kühbauer-Entgleisung: Wird jetzt die Bundesliga aktiv? 

Eine öffentliche Entschuldigung, eine klubinterne Sanktion - das waren die Konsequenzen für LASK-Trainer Didi Kühbauer, nachdem dieser in der Vorwoche beim Testspiel gegen Wisla Krakau (3:1) den Gegner mit wüsten, teils rassistischen Beschimpfungen beleidigte, die bei der Live-Stream-Übertragung von einem Außenmikrophon aufgezeichnet wurden. Für den Verein war die Angelegenheit damit erledigt. Ein Nachspiel könnte die Entgleisung des LASK-Trainers jetzt aber trotzdem haben.

Die österreichische Bundesliga prüft gerade, ob sie ein Verfahren gegen Kühbauer einleiten kann, wie bei der Saison-Pressekonferenz der Liga bekannt wurde. Fraglich ist aktuell die Zuständigkeit in dieser Causa, da das Spiel im Rahmen des LASK-Trainingslagers in der Türkei stattgefunden hat. Zunächst ist der ÖFB am Ball, da internationale Freundschaftsspiele nach dem Regulativ der FIFA ausgetragen werden. Sollte ein Verfahren gegen den 51-Jährigen eingeleitet werden, wird selbiges entweder beim Senat 1 (Strafausschuss) oder beim Ethikkomitee landen.

Mehr zum Thema LASK LASK LASK-Trainer Dietmar Kühbauer: „Dafür entschuldige ich mich“ BELEK. Dietmar Kühbauer meldet sich nach dem 3:1-Testsieg der Linzer über Wisla Krakau wegen eines verbalen Fouls von ihm zu Wort. LASK-Trainer Dietmar Kühbauer: „Dafür entschuldige ich mich“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.