Mit sieben Testsiegen und zwei Remis kam der LASK sehr erfolgreich durch die Vorbereitung, alleine am Abschlusstag des Trainingslagers in Belek kamen die Schwarz-Weißen am Freitag zu einem 1:1 gegen den polnischen Zweitligisten Termalica Nieciecza sowie einem 3:1 über Traditionsklub Wisla Krakau.