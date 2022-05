Filip Stojkovic ist der erste Tempomacher beim Neustart des LASK

Mit dem ersten Zugang für die kommende Saison macht der LASK die Ambitionen deutlich: Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der ablösefreie Wechsel von Filip Stojkovic von Rapid zu den Athletikern offiziell wird.

Robust, erfahren, zweikampfstark, kompromisslos – Stojkovic zählte nach Salzburgs Rasmus Kristensen zu den besten rechten Verteidigern der Bundesliga. Auf dieser Position wollte Trainer Dietmar Kühbauer eine Verstärkung, weil er Florian Flecker in einer offensiveren Rolle und nicht als Ersatz für den bisherigen Stammspieler Marvin Potzmann sieht. Kühbauer kennt Stojkovic bestens von der gemeinsamen Zeit bei Rapid – und weiß auch, dass der montenegrinische Teamspieler das Führungsvakuum im Kader füllen kann. Zuletzt führte Stojkovic Rapid mehrmals als Kapitän auf das Feld. Damit soll er bei der Lösung von gleich zwei Problemen helfen, zumal bei der Rückkehr von James Holland zu Austria Wien ebenso nur noch die offizielle Bestätigung fehlt.

Feier mit Cupsieger Dragovic

Von Rapid schied Stojkovic im Unfrieden: Als der Wechsel zum LASK absehbar war, zog Sportdirektor Zoran Barisic öffentlich das Angebot zur Vertragsverlängerung zurück. Stojkovic war auch einer von mehreren Spielern, die wegen des Abgangs nicht mehr im Play-off-Finale berücksichtigt wurden. Weil der Montenegriner am Samstag in Belgrad war, um beim Cupsieg seines Ex-Klubs Roter Stern dabei zu sein (Aleksandar Dragovic und Co. holten nach dem Meistertitel durch das 2:1 gegen Partizan Belgrad das Double), löste Rapid dessen Vertrag fristlos auf.

Rapid im Europacup

Stojkovic verzichtet als Tempomacher beim Neustart des LASK auf Europacupspiele: Rapid holte sich gestern nach dem 2:1 in Tirol im Finalhinspiel des Play-offs durch das 2:0 zu Hause den Platz in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa Conference League. Robert Ljubicic (29.) und Nicolas Binder (87.) erzielten die Tore. (mag)

Die Europacupstarter

Champions League

Meister: FC Salzburg

Gruppenphase: Auslosung 25. August, Spiele ab 6. September

Zweiter: SK Sturm Graz

3. Qualifikationsrunde: Auslosung 18. Juli, Spieltermine 2./3. August, 9. August

Europa League

Dritter: FK Austria Wien

Play-off: Auslosung 2. August, Spieltermine 18. August, 25. August

Europa Conference League

Vierter: Wolfsberger AC

3. Qualifikationsrunde: Auslosung 18. Juli, Spieltermine 4. August, 11. August

Sieger des Play-offs: Rapid

2. Qualifikationsrunde: Auslosung 15. Juni, Spieltermine 21. Juli, 28. Juli