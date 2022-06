Bestätigt: LASK leiht kroatisches Stürmer-Talent aus

Die Athletiker dürfen einen neuen Stürmer in ihren Reihen begrüßen: Wie die OÖN bereits am Montag berichtet hatten, wechselt Marin Ljubicic per Leihe von Hajduk Split zum LASK. Die Linzer besitzen eine Kaufoption. Der 20-Jährige absolvierte in der abgelaufenen Saison 37 Spiele für den kroatischen Vizemeister und Cupsieger und steuerte acht Tore und drei Assists bei.

In der Qualifikation zur UEFA Europa Conference League gelang ihm ein Doppelpack. Seine fußballerische Ausbildung erhielt Marin Ljubicic ebenfalls bei Hajduk, wo er die Nachwuchsabteilungen durchlief. Seine Leistungen auf Klubebene verschafften ihm auch Einsätze in der kroatischen U20- und U21-Nationalmannschaft.

Der Neo-Schwarz-Weiße fühlt sich bei den Athletikern sichtlich wohl: „Ich freue mich sehr, jetzt beim LASK zu sein. Der Verein hat eine lange Tradition, viele Fans und ebenso viel Potential. Ich habe mich natürlich auch mit meinem Hajduk-Mitspieler Lukas Grgic ausgetauscht und mich sehr genau über den LASK informiert. Dieser Austausch und die sehr guten Gespräche mit der sportlichen Leitung waren ausschlaggebend für meine Entscheidung.“

Dass der LASK keineswegs der einzige Interessent am jungen Kroaten war, unterstreicht LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic: „Marin besitzt großes Talent, einige Top-Klubs im In- und Ausland hatten ihn auf dem Zettel. Trotz der starken Konkurrenz ist es uns gelungen, ihn von unserem Weg zu überzeugen. Diese Leihe inklusive Kaufoption ist ein wichtiger Baustein in unserer Kaderplanung, die wir in den nächsten Wochen weiter vorantreiben werden.“