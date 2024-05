Lenzing mit fast 26,9 Millionen Euro Verlust im ersten Quartal

Unterm Strich stand ein Ergebnis nach Steuern von minus 26,9 Millionen Euro, nach einem Minus von 64,9 Millionen Euro in der Vorjahresperiode. Die Umsatzerlöse des Konzerns stiegen von 623,1 Millionen auf 658,4 Millionen Euro, was vor allem auf eine Erhöhung des Faserabsatzes zurückzuführen sei, teilte Lenzing am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Auch operativ stand das zuletzt mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontierte Unternehmen im ersten Quartal besser da. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) kletterte von 29,7 Millionen Euro in der Vergleichsperiode des Vorjahres auf 71,4 Millionen Euro. "Die Geschäftsentwicklung der Lenzing Gruppe im ersten Quartal geht in die richtige Richtung. Wir können aber von keiner nachhaltigen Erholung der Märkte sprechen, solange der Preisdruck im Fasergeschäft hoch bleibt", kommentierte Lenzing-Chef Stephan Sielaff die Zahlen.

