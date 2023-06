Von Blau-Weiß zu Rapid: Matthias Seidls Wechsel ist fix

Nach der erfolgreichen Absolvierung der medizinischen Tests ist der vierte Neuzugang für die Profimannschaft des Fußball-Rekordmeisters SK Rapid fixiert. Matthias Seidl wechselt somit mit sofortiger Wirkung vom Bundesliga-Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz nach Hütteldorf.

Der 22-jährige Salzburger wurde in der abgelaufenen Spielzeit zum "Besten Spieler der Saison" in der Admiral 2. Liga gewählt und stand zuletzt auf Abruf im Aufgebot von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick für die Länderspiele gegen Belgien und Schweden. Vor zwei Jahren wechselte er von seinem Heimatklub SV Kuchl in die Stahlstadt, wo der ehemalige Nachwuchsnationalteam-Spieler zum absoluten Schlüsselspieler reifte. In seinen beiden Saisonen bei den Blau-Weißen erzielte der offensive Mittelfeldspieler in 62 Pflichtspielen bemerkenswerte 27 Treffer. Nun unterfertigte er einen Vertrag bis Sommer 2027, über die Ablösemodalitäten wurden zwischen den beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.



Rapid-Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt zum vierten Neuzugang nach Fally Mayulu (Blau-Weiß), Dennis Kaygin und Nenad Cvetkovi?: "Matthias Seidl ist ein junger Spieler mit viel Perspektive, der vergangene Saison zurecht zum besten Spieler der 2. Liga gewählt wurde. Seine Statistik spricht für sich und wir sind wirklich froh, dass uns die Verpflichtung dieses hoch veranlagten österreichischen Spielers gelungen ist. Matthias bringt eine unglaubliche Mentalität und zudem Torgefahr und fußballerische Qualität mit. Zudem ist er universell einsetzbar und auch wenn er sich natürlich erst an die oberste Spielklasse gewöhnen muss, erwarte ich mir sehr viel von ihm."



Trikot mit der Nummer 18

Matthias Seidl, der auch in Grün-Weiß mit seiner bisherigen Rückennummer 18 auflaufen wird, meint in einem ersten Statement: "Ich freue mich sehr auf die nächsten vier Jahre bei diesem großen Traditionsverein. Ich durfte mit Blau-Weiß schon im Allianz Stadion spielen und kenne daher die perfekten Bedingungen. Privat habe ich mir hier auch schon ein Bundesligaspiel angeschaut und freue mich daher auf die überragende Stimmung, die die Rapid-Fans machen. Ich werde so wie mein alter und neuer Mannschaftskollege Fally Mayulu richtig Gas geben, um auch hier viel Grund zum Jubeln zu haben."

Matthias Seidl wird umgehend ins Mannschaftstraining einsteigen, Cheftrainer Zoran Bari?i? meint zum Transfer: "Ich freue mich sehr, dass Markus Katzer diesen Transfer realisieren konnte und mit Matthias ein richtig guter junger österreichischer Spieler zu uns stößt. Ich bin überzeugt, dass wir in der kommenden Saison manchen Unkenrufen zum Trotz eine Mannschaft stellen werden, mit der sich die Rapid-Fans identifizieren können."



