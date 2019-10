0:1  Rieds Schongang war zu wenig

Volle Konzentration auf die Meisterschaft: Die SV Guntamatic Ried, die in der 2. Fußball-Liga mit fünf Siegen in Serie einen Lauf hat, ist im Achtelfinale des ÖFB-Cups ausgeschieden. Die Innviertler unterlagen beim Bundesliga-Schlusslicht St. Pölten 0:1 (0:0). Die Entscheidung fiel in der 84. Minute: Da traf Kwang-Ryong Pak. „Unter dem Strich war es zu wenig“, sagte Ried-Kapitän Thomas Reifeltshammer ehrlich.

Ried-Trainer Gerald Baumgartner hatte mit seiner Aufstellung schon signalisiert, dass ihm das Titelrennen in der 2. Liga wichtiger ist als der Cup: Kennedy Boateng, Stefan Nutz, Reuben Acquah, Jefte und Marco Grüll wurden geschont. Ried überstand die Anfangsoffensive der Hausherren und hatte sogar die großen Chancen zur Führung: Julian Wießmeier spitzelte Luca Meisl den Ball weg, Ivan Kovacec lief allein auf das Tor, verfehlte es beim Schuss aber (24.), nach Kovacec-Flanke vergab Canillas freistehend per Kopf (48.).

"Kann anders ausgehen"

Danach machte aber St. Pölten immer mehr Druck, es war schon ein Kunststück, dass Pak den Ball aus fünf Metern nicht im Tor unterbrachte (65.). Umso schöner war dann der Siegtreffer des Nordkoreaners nach einer Flanke von Ahmet Muhamedbegovic. Zwischen Constantin Reiner und Bojan Lugonja verwertete er per Flugkopfball. In den verbleibenden Minuten drängte Ried auf den Ausgleich, er fiel aber nicht mehr.

„Das kann auch anders ausgehen“, sagte Baumgartner und verwies auf die beiden großen Chancen. „Wir hätten in Führung gehen müssen.“ Reifeltshammer hakte das Ausscheiden schnell ab: „Wir müssen jetzt sehr gut regenerieren. Gegen Horn wird es ein ganz anderes Spiel. Das Out im Cup tut unserem Selbstvertrauen keinen Abbruch.