Zwei Oberösterreicherinnen sind im EURO-Kader

Der 23-köpfige ÖFB-Kader für die am 6. Juli beginnende Fußball-EM in England steht fest, darin berief Teamchefin Irene Fuhrmann mit Laura Wienroither und Lisa Kolb (Kolb: "Ärzte haben gesagt: Such dir ein anderes Hobby") zwei Oberösterreicherinnen.

Mit Annabel Schasching steht eine dritte auf Abruf. Die 19-Jährige aus St. Aegidi fliegt mit auf die Insel und könnte im Falle von Verletzungen sowie Corona-Infektionen zum Zug kommen. Das gleiche gilt für Virginia Kirchberger. Die Innenverteidiger ist gerade erst von einem Schien- und Wadenbeinbruch wieder fit geworden.

Aus dem Kader gestrichen wurden Julia Magerl, Katja Wienerroither und Mariella El Sherif. Österreichs Team tritt am Donnerstag die Reise nach England an, dort wartet am 6. Juli im Eröffnungsspiel Gastgeber und Turniermitfavorit England und in den weiteren Gruppe-A-Partien Nordirland (11. Juli) und Norwegen (15. Juli).