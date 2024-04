Sturm Graz übernahm die Spitze und leistete dem LASK Schützenhilfe

Vor einer Woche bremste der LASK im Titelrennen Salzburg mit einem 3:1 aus. Sieben Tage später übernahm Sturm Graz die Tabellenführung - und revanchierten sich gleichzeitig für die Schützenhilfe gegen den LASK-Konkurrenten um Platz drei.

Der Sieg war ob des Spielverlaufs verdient, das "Goldtor" von Mika Biereth aber nach einem schweren Patzer von Rapid-Torhüter Niklas Hedl extrem kurios: Nach einem zu weit geratenen Steilpass ärgerte sich die Arsenal-Leihgabe mit den Händen am Kopf schon. Doch Hedl ließ den Ball aus, Biereth lief jubelnd mit dem Ball ins Tor (79.).

Chance zur Revanche schon am Mittwoch

Damit legte Sturm Graz im Titelrennen vor: Am Sonntag kann sich Salzburg beim Debüt von Interimstrainer Onur Cinel die Spitzenposition wieder zurückholen. Bereits am Mittwoch (20.30 Uhr) kommt es in Wien zum Auftakt der Rückrunde in der Meistergruppe erneut zum Duell zwischen Rapid und Sturm. Die beiden Teams treffen am 1. Mai im Cup-Finale in Klagenfurt ein weiteres Mal aufeinander.

