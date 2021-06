Christian Eriksen postet ein Foto aus dem Krankenhaus

"Mir geht es gut - den Umständen entsprechend." Mit diesen Worten hat sich Christian Eriksen aus dem Krankenhaus gemeldet. Drei Tage nach seinem schockierenden Zusammenbruch beim EM-Auftakt mit der dänischen Nationalmannschaft postete der 29-Jährige ein Bild von sich auf Instagram. Der Dänemark-Spielmacher Christian Eriksen erlitt am Spielfeld einen Herzstillstand und musste reanimiert werden.

Zuletzt gab es Meldungen, der Spieler von Inter Mailand wäre auf dem Weg der Besserung. Und diesen Meldungen verlieh Eriksen nun mit einem Foto aus dem Krankenhaus selbst Nachdruck:

In diesem Posting bedankt sich Eriksen für die Nachrichten aus der ganzen Welt. "Hallo an alle. Vielen Dank für all die netten und wunderbaren Grüße und Nachrichten aus aller Welt. Sie bedeuten mir und meiner Familie sehr viel".

Er müsse sich in der Klinik weiteren Untersuchungen unterziehen, sei aber "okay". Seine Mannschaftskollegen aus dem dänischen Nationalteam wird er nun die Daumen drücken. "Spielt für ganz Dänemark. Euer Christian".

