Mehr als 1300 Studierende nahmen an der Umfrage des Verbands Sozialistischer Studentinnen und Studenten (VSStÖ) der Linzer Johannes Kepler Universität teil. "Wir brauchen ein kostenloses Öffi-Ticket" fasst die Vorsitzende der VSStÖ, Kristina Rößl zusammen. In der Befragung gab jeder Fünfte an, zwischen 20 und 30 Minuten zur Uni unterwegs zu sein. Etwas weniger, 28 Prozent gaben an, zwischen 35 und 60 Minuten zur JKU zu brauchen. Das sei viel zu lange, sagt Rößl. "Wir brauchen einen Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel. Denn jeder dritte Studierenden kommt mit dem Auto zur JKU, derweil ist die Parkplatzsituation ohnehin schon katastrophal."

In die von Dienstag bis Donnerstag stattfindende ÖH-Wahl geht der VSStÖ mit einer Doppelspitze aus Laura Sophie Otter und Marvin Schütt ins Rennen. „Als VSStÖ wollen wir Mobilität vor dem Hintergrund der derzeitigen Parkplatzsituation an der JKU und der Klimakrise neu denken", sagt Otter. "Wir haben diese Befragung durchgeführt, um zu evaluieren, was die JKU-Studierenden benötigen, damit die Parkplatzsituation entschärft, die Studierenden finanziell entlastet und eine nachhaltige Verkehrswende herbeigeführt werden kann."

Kaum Fahrgemeinschaften

Etwa 70 Prozent der Studierenden fahren mit dem Auto bis zum Unigelände, 1120 Studierende nutzen Park-and-Ride-Anlagen. 1220 Studierende wechseln regelmäßig zwischen Öffi und Auto. Fahrgemeinschaften werden dabei kaum gebildet: 88,50 Prozent der Befragten gaben an, alleine im Auto zu sitzen, die übrigen bilden Gemeinschaften.

Im Entscheid zwischen Öffis und Auto sei vor allem der Zeitvorteil schlagend. 76,6 Prozent gaben an, dass sie mit dem Auto schneller seien als mit den Öffis. Interessanterweise gaben auch 26 Prozent der Öffi-Fahrer an, dass sie eine Zeitvorteil gegenüber den Autofahrern hätten: Sie würden nicht im Stau stehen und sparen sich die Parkplatzsuche.

Hartnäckige Autofahrer

Angenommen, Studierenden würden kostenlos mit den Öffentlichen fahren: Die überwiegende Mehrheit der JKU-Studierenden sprechen sich für eine Studierendenfreifahrt aus, so der VSStÖ.

„Bis 1997 gab es in Österreich bereits die Studierendenfreifahrt", sagt Schütt. "Als VSStÖ fordern wir - vor allem in Zeiten der Teuerungskrise - das kostenlose Öffiticket für alle Studierenden zurück!“ Diese Freifahrt würde Anreize zum Umsteigen auf das öffentliche Verkehrsmittel schaffen.

Dennoch würden 18,67 Prozent der Studierenden nicht auf die Öffis umsteigen.

