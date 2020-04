"Muskelspiele" um 580 Millionen Euro - Land fixiert Hilfspaket für Wirtschaft

"Oberösterreich hat sich mit der Null-Schulden-Politik Muskeln antrainiert. Dass wir diese Muskeln jetzt schon einsetzen müssen, hat aber keiner geahnt." So kommentierte Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) gestern das Hilfspaket, das er mit Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) vorstellte.

580 Millionen Euro liegen bereit, um der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Das Geld ergänze die Unterstützungsmaßnahmen des Bundes und solle dort eingesetzt werden, wo die Hilfe des Bundes nicht oder kaum greife, sagten die Spitzen der Landesregierung bei einer Pressekonferenz.

580 Millionen Euro Corona-Hilfe

Es handle sich um das bisher größte Hilfspaket der Nachkriegszeit (Details siehe Kasten). In der Krise gehe es darum, Arbeitsplätze zu schützen, den Fortbestand von Unternehmen zu sichern und den Wirtschaftskreislauf am Leben zu erhalten. Jede Unterstützung sei "eine ungeplante Ausgabe, aber in der Krise essenziell", sagten die Politiker. Auch deshalb sei die Schuldenbremse in Oberösterreich nun ausgesetzt.

Einen Teil der nötigen Mittel für das 580-Millionen-Euro-Paket könne man aus den Ressortbudgets übernehmen, teilte Stelzer mit. Geld für Haftungen sei nicht sofort fällig. Es bleibe aber ein Bedarf von 135 Millionen Euro an "frischem Geld". Dafür wird sich das Land verschulden. Deshalb werde dem Landtag ein Nachtragsbudget zum Beschluss vorgelegt.

Neues Paket nach der Krise?

Das Hilfspaket des Landes bezeichnet Wirtschaftslandesrat Achleitner als "Paket eins", dem nach Überwindung der Krise ein zweites Paket folgen könnte. "Wir sind darauf vorbereitet, dass etwa der Konsum nicht so wie gewünscht anspringt und viele Arbeitslose keinen Job finden. Derzeit haben 40 Prozent eine Wiedereinstellungszusage", sagte Achleitner, der auch anregt, über die Verkürzung und Regionalisierung mancher Lieferketten nachzudenken. Einen kleinen Vorteil sieht Achleitner jetzt im Oberösterreich-Tourismus. "Hier sind schon jetzt 60 Prozent der Gäste Österreicher. Das ist mehr als in anderen Bundesländern."

SP: "Gibt viel zu korrigieren"

Kritik am Hilfspaket kommt von Sozialdemokraten und Grünen. SP-Landeschefin Birgit Gerstorfer sagte, im Paket fehle "die Unterstützung für die Friseurin ums Eck genauso wie für den Installateur im Ort". Es gebe vieles zu korrigieren und nachzubessern.

Die Grünen stoßen sich daran, dass das Hilfspaket ohne Einbindung aller Landtagsparteien bekannt gegeben worden sei. Man unterstütze das Paket, aber "es bräuchte zumindest einen Minimalaufwand an Dialog und Kommunikation, wenn man nicht nur die schnellste, sondern auch die beste Hilfe haben will", teilten Landesrat Stefan Kaineder und Klubchef Gottfried Hirz mit. (rom/dm)

Das Hilfspaket des Landes Oberösterreich im Detail

Der größte Brocken des Hilfspakets entfällt auf Haftungen für den Mittelstand und Großbetriebe. Das sind 300 Millionen Euro.

entfällt auf Haftungen für den Mittelstand und Großbetriebe. Das sind 300 Millionen Euro. 100 Millionen Euro stehen als „Corona-Bürgschaft“ für Kleinbetriebe bereit. Für diese gibt es zudem einen Härtefonds über 15 Millionen Euro.

für Kleinbetriebe bereit. Für diese gibt es zudem einen Härtefonds über 15 Millionen Euro. 80 Millionen Euro erhält der Gesundheitsbereich (Schutzausrüstung und Medizinprodukte).

(Schutzausrüstung und Medizinprodukte). Für Verbesserungen bei der Wohnbeihilfe sind 20 Millionen Euro vorgesehen.

sind 20 Millionen Euro vorgesehen. 18 Millionen Euro schwer ist das Tourismuspaket . Der Tourismusbeitrag wird heuer erlassen.

. Der Tourismusbeitrag wird heuer erlassen. Je zehn Millionen Euro gibt es für Menschen mit Beeinträchtigungen und die Kinderbetreuung.

gibt es für Menschen mit Beeinträchtigungen und die Kinderbetreuung. Für den Arbeitsmarkt sind sieben Millionen Euro da. Das Geld soll vor allem Arbeitslosen zur Aus- und Weiterbildung dienen.

sind sieben Millionen Euro da. Das Geld soll vor allem Arbeitslosen zur Aus- und Weiterbildung dienen. Kultur- und Sportvereine erhalten einen Härtefonds von fünf Millionen Euro. Das gleiche Volumen hat ein Digitalisierungspaket für Unternehmen.

erhalten einen Härtefonds von fünf Millionen Euro. Das gleiche Volumen hat ein Digitalisierungspaket für Unternehmen. Für Start-ups stehen vier Millionen Euro zur Verfügung.

stehen vier Millionen Euro zur Verfügung. Drei Millionen Euro liegen im Solidaritätsfonds , der „Hilfe in besonderen Lebenslagen“ bietet.

, der „Hilfe in besonderen Lebenslagen“ bietet. Wo das Land als Vermieter fungiert , werden Mieten gestundet. Das sind zwei Millionen Euro.

, werden Mieten gestundet. Das sind zwei Millionen Euro. Um Unternehmen in der Krise zu beraten, sind 60 Experten des Landes im Einsatz. Dafür steht eine Million Euro zur Verfügung.

