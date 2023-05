Mobile Ausstellung will "Lust auf Besuch im Hohen Haus machen"

Auf dem Linzer Hauptplatz ist gestern die Ausstellung "Parlament on Tour" eröffnet worden. Die interaktive Schau in vier Containern informiert über die Grundzüge der Demokratie – und informiert auch über die Führungsangebote im österreichischen Parlament an der Wiener Ringstraße.

"Die Ausstellung bringt das Herz unserer Demokratie zu den Menschen in allen Bundesländern", sagte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP) bei der Eröffnung. Sie soll Lust auf einen Besuch im Hohen Haus am Ring machen."

Gemeinsam mit Sobotka eröffneten Landeshauptmann Thomas Stelzer, Landtagspräsident Max Hiegelsberger (beide VP) sowie der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) die Ausstellung. Sie betonten, wie wichtig es sei, für Demokratie einzustehen. "Was Generationen vor uns und für uns mit dem Parlamentarismus erkämpft und erschaffen haben, ist eine historische Errungenschaft, die es ermöglicht, in Frieden, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand zu leben", sagte Stelzer. "Ohne Demokratie gibt es keine Rechtsstaatlichkeit, keine Freiheit, keinen Frieden", sagte Hiegelsberger. "Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein hohes Gut, das unser aller Engagement erfordert", sagte Luger.

Die Ausstellung ist bis 23. Mai täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. "Parlament on Tour" informiert über die Funktionsweise des Parlaments und seine Rolle im politischen System. Erklärt wird der Aufbau des Parlaments mit seinen zwei Kammern Nationalrat und Bundesrat. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Thema Partizipation. Besucher können ihre Möglichkeiten der Mitbestimmung interaktiv an einem Steuerrad erkunden.

