Roter 1. Mai in Linz: "Eine 41-Stunden-Woche wird es mit uns nicht geben"

Die Sozialdemokratie hat am Mittwoch anlässlich des 1. Mai in Oberösterreich wieder aufgefahren - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Knapp zwei Stunden war der Festzug aus Stadtteilsektionen, befreundeten Organisationen, Vereinen und sozialdemokratischen Gewerkschaften vom Volksgarten bis zur Landstraße auf den Linzer Hauptplatz heute Vormittag unterwegs: zu Fuß, mit dem Rad, motorisiertem Gefährt oder in tierisch guter Begleitung, etwa stilecht mit einem Mops mit roter Schleife.