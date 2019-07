Landes-VP präsentiert ihre Kandidaten

Dass die Nationalratswahl 2017 noch nicht lange her ist, zeigt sich auch in den Wahllisten, die die Parteien dieser Tage präsentieren. Großteils bekannte Gesichter und bisherige Abgeordnete finden sich auf den vorderen Plätzen. Die Landesliste der oberösterreichischen ÖVP führen demnach auch VP-Klubobmann August Wöginger und JVP-Landesobfrau Claudia Plakolm an. Der entsprechende Beschluss im Landesparteivorstand fiel einstimmig. Wöginger gab dann auch gleich das Wahlziel aus: "Wir wollen so stark werden, dass es an uns vorbei keine Koalition gibt." Plakolm, seit 2017 im Nationalrat vertreten, freute sich über die vielen jungen Kandidaten auf der VP-Liste: "Das ist in anderen Parteien und auch in anderen Bundesländern so nicht üblich."

Auf der Liste finden sich 64 Kandidaten, die Hälfte davon sind Frauen. Dass ein internes Vorzugsstimmensystem die Reihung ändern könne, sei dieses Mal nicht zu erwarten. Denn anders als bei der EU-Wahl will man bei der Nationalratswahl auf ein parteiinternes Mobilisierungsmatch verzichten.

Man wolle den "erfolgreichen Kurs mit Sebastian Kurz" fortsetzen, betonte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Dieser habe auch für Oberösterreich gewirkt, sagte Stelzer und verwies auf die Unterstützung für die JKU, die Ausweitung des Fachkräftestipendiums im Pflegebereich und die Absicherung der Kindergartenfinanzierung.

Der Wahlkampf werde kurz und fair, versprach Stelzer und appellierte gleichzeitig an die anderen Parteien, auf "Dauerwahlkampf und Schmutzkübel zu verzichten".

Zwei Fragen werde man im Wahlkampf in den Mittelpunkt stellen, sagte VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer: "Soll die Veränderung fortgesetzt werden? Und: Wer soll Bundeskanzler werden?" Die Popularitätswerte seien gut, dies müsse man im September auch in ein gutes Ergebnis umwandeln, so Hattmannsdorfer.