Land macht Rückzieher bei Spielautomaten

Nach einer Sitzung eines eigens eingesetzten Landtags-Unterausschusses am Donnerstag zog Landesrat Wolfgang Klinger (FP) den Entwurf zurück – seine Begründung: Wegen des Endes des Lockdowns in der Gastronomie sei es nicht mehr nötig, für den "kontrollierten Betrieb" andere Lokalitäten zu genehmigen. SPÖ und Grüne hatten massiv gegen Klingers Entwurf protestiert, sie befürchteten eine "Verleitung zum Glücksspiel" in mehr öffentlich zugänglichen Räumen. Gottfried Hirz (Grüne) begrüßte wie SP-Klubchef Michael Lindner das "Einlenken". "Klarer Widerstand" habe dies bewirkt.