Zweiter Lockdown bereits in Vorbereitung? Gesundheitsministerium dementiert

Davon könne keine Rede sei, so eine Sprecherin auf APA-Anfrage im Ministerium. Es handle sich um gezielt gestreute Gerüchte, meint man im Ministerium. Ein zweiter Lockdown sei nur dann vorgesehen, wenn das Gesundheitssystem vor dem Zusammenbruch stehe, und davon könne keine Rede sein. In erster Linie gehe es zurzeit um gezielte Maßnahmen (wie die vorverlegte Sperrstunde in der Gastronomie) dort, wo die Corona-Ampel die Notwendigkeit dafür aufzeige. Mit der jüngsten Covid-Gesetzesnovelle hätten die Länder die Möglichkeit dafür bekommen.

Auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) persönlich schließt den Lockdown aus, und zwar im aktuellen "Falter". "Nein. Den wird es nicht geben", sagte er dort.

Hofer hatte zuvor in einer Aussendung behauptet, "gut informierte Kreise im Umfeld der Kabinette" würden den 23. Oktober als Termin für einen zweiten Lockdown nennen.Auch eine Verschiebung der Wienwahl sei - laut Aussendung - nicht vom Tisch. Der mögliche Grund: Derzeit gäbe es in etwa soviel positive Covid-19-Fälle wie am Höhepunkt der Krise Anfang April.

