Zweite Welle? Regierung berät weitere Maßnahmen

Es war der zweithöchste Anstieg bei den Neuinfektionen überhaupt: Am Samstag wurden in Österreich 869 Corona-Ansteckungen registriert. Gestern waren es mit 463 deutlich weniger, das liegt aber auch an der geringeren Testzahl am Wochenende.

Umso wichtiger sei es, die Abstands- und Hygieneregeln sowie die seit heute, 0 Uhr, geltenden bundesweit verschärften Corona-Maßnahmen mit der erweiterten Maskenpflicht und der geringeren Veranstaltungsgrößen einzuhalten, appellierten Kanzler Sebastian Kurz (VP) und Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) gestern an die Bevölkerung.

Dem Vernehmen wird in der türkis-grünen Koalition über mögliche weitere Verschärfungen beraten, etwa zusätzliche Einschränkungen bei privaten Anlässen wie Hochzeiten, Begräbnissen und Taufen, weil viele Ansteckungen auf Familien und Freundeskreise zurückzuführen sind.

Video: Weil die Corona-Zahlen derzeit schnell steigen trifft sich die Corona-Kommission bereits am Montag zu einer Sitzung.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Gerungen wurde in den vergangene Wochen um die Auflagen für den Wintertourismus. Laut Anschober sollen sie diese Woche präsentiert werden. Konkrete Maßnahmen etwa bei den Gondeln nannte er in der ORF-Pressestunde nicht, vieles hänge von der Situation in dem jeweiligen Ort ab.

Apres-Ski im Sitzen

Apres-Ski in der bisherigen Form wird es nicht geben, wie schon Kurz vorige Woche angekündigt hatte. Musik mit "normaler" Lautstärke und Sitzplätze statt Feiern an der Bar werde es laut Anschober geben. Man müsse bei allem eine Balance finden zwischen den Bedürfnissen der Wirtschaft und dem Schutz der Gesundheit.

Eine zweite Welle in der Corona-Pandemie sieht Anschober noch nicht. Man habe die Lage derzeit im Griff. Aber die nächsten Tage und Wochen würden entscheidend. Man setze alles daran, eine exponentielle in Richtung einer zweiten Welle zu verhindern, so der Gesundheitsminister.

Deutlicher wurde gestern Kanzler Kurz. "Was wir gerade erleben, ist der Beginn der zweiten Welle. Die Ansteckungszahlen nehmen von Tag zu Tag zu", sagte der Regierungschef. Besonders dramatisch sei die Entwicklung in Wien, wo rund 50 Prozent aller Neuinfektionen in Österreich verzeichnet würden. "Und wir werden bald die Marke von 1000 Neuansteckungen pro Tag erreichen."

Er bleibe dabei, dass der Sommer 2021 weitgehend normal werde. "Aber es wird für uns alle ein harter Herbst und Winter werden", so der Kanzler.

Als "besorgniserregend" hat die aktuelle Entwicklung auch der Leiter der Corona-Kommission, Ulrich Herzog, bezeichnet. Daher kommt die Kommission, die sonst immer donnerstags die bisher viel kritisierten Farbschaltungen bei der Corona-Ampel vornimmt, schon heute wieder zu einer Sondersitzung zusammen.

Dabei wird es auch um eine Reparatur der Corona-Ampel gehen. Die Risikogebiete sollen nicht mehr nur nach Bezirksgrenzen festgelegt werden. Der Berufs- und Bildungsverkehr müsse in das Ampel-System miteinbezogen werden, so Herzog. Wie berichtet, hatte das auch schon der oberösterreichische Vertreter in der Kommission, Jakob Hochgerner, gefordert. Wien etwa habe ein starkes Einpendeln aus der Umgebung und Linz aus Amstetten, sagte Herzog. Die größte HTL Österreichs liege südlich von Wien.

Größere Ampel-Regionen

Man werde das Modell schrittweise umstellen, so Anschober. Es müssten Siedlungsräume mit ähnlichen Strukturen und Bevölkerungsdichte betrachtet werden.

Laut OÖN-Informationen wird in der Kommission diskutiert, Linz, Wels und Steyr, also Oberösterreichs Zentralraum, als eine Region zu betrachten.

Video: CoV-Ampel soll Ballungsgebiete beachten

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Daniela Schmid, die Sprecherin der Corona-Kommission, machte gestern noch einmal Werbung für die viel gescholtene Ampel: "Die Ampel ist notwendiger denn je", sagte sie angesichts der stark steigenden Fallzahlen.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.