Vertrauensindex: Alpenverein und Naturfreunde vorn

Im neuen APA/OGM-Vertrauensindex schneiden der Alpenverein und die Naturfreunde am besten ab. Dahinter folgt der Verein für Konsumenteninformation. Schlusslicht ist der Cartellverband (ÖCV), eine Vereinigung von Studentenverbindungen.

Mit 67 Punkten Vertrauenssaldo – aus "habe Vertrauen/habe kein Vertrauen" – liegt der Alpenverein an der Spitze. Die Naturfreunde landeten mit einem Saldo von 55 Punkten auf Rang zwei, die Konsumentenschützer mit 54 auf Rang drei. Ebenfalls in die Top Fünf schaffen es die Autofahrerclubs ÖAMTC (52) und ARBÖ (48).

Cartellverband im Minus

Ab Platz acht geht es mit dem Vertrauenssaldo ein bisschen bergab; die hier angesiedelten Organisationen sind aber noch deutlich im Plus. So erreichen die Kinderfreunde 36 Punkte, die Mietervereinigung kommt auf 31. Dahinter folgen Sportunion und ASKÖ.

Minuspunkte erhielten in der Umfrage (800 Teilnehmer) Kameradschaftsbund (-3), Rotarier (-4) und Cartellverband (-9). "Der ÖCV liegt an letzter Stelle, weil er wahrscheinlich als kirchen- und parteinahe Organisation gesehen und teilweise mit den (schlagenden) Burschenschaften assoziiert wird", so Wolfgang Bachmayer (OGM).