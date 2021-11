Spitäler an ihren Grenzen: Appell an die "Vernunft"

In den von der vierten Corona-Welle am stärksten betroffenen Ländern Salzburg und Oberösterreich wird die Situation in den Spitälern dramatisch. In Oberösterreich richtete Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) deshalb einen dringenden Impf-Appell an die Bevölkerung.

"Wer noch immer glaubt, das Virus auf die leichte Schulter nehmen zu können und wer noch immer glaubt, die Corona-Vorschriften als unverbindliche Empfehlung leben zu können, dem sei gesagt: Das Virus ist unberechenbar. Niemand weiß, wo es als nächstes zuschlägt", appellierte Stelzer an die "Vernunft und die Eigenverantwortung in diesem Land". "Bei allem, was das Land derzeit spaltet, gibt es ein gemeinsames großes Ziel: Wir wollen Freiheit für uns alle." Er danke der "Mehrheit der Landsleute, die sich und andere mit der Corona-Impfung schützen", sagte Stelzer. Gleichzeitig müssten jetzt all jene einen Beitrag leisten, die sich noch nicht impfen haben lassen: indem sie ihre Sozialkontakte reduzieren und die Ausgangsbeschränkungen einhalten.

In Salzburg reagierte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (VP) in einer eilig einberufenen Pressekonferenz darauf, dass die Salzburger Landeskliniken (SALK) eine "Überlastungsanzeige" an die Landespolitik gerichtet hatten. In Salzburg werde die Möglichkeit für den "dritten Stich" auf vier Monate nach der Zweitimpfung vorverlegt. Die Impfquote soll generell gesteigert werden, man wolle "einen Lockdown vermeiden, solange es möglich ist".

Die SALK haben inzwischen ein sechsköpfiges Triagierungsteam nominiert, sagte SALK-Sprecher Wolfgang Fürweger am Dienstagvormittag. Dieses Team müsse dann entscheiden, welche Patienten noch intensivmedizinisch behandelt werden können. Noch sei man nicht in dieser Situation, doch man bereite sich darauf vor.

Noch könne man auch in Oberösterreich die Patienten adäquat versorgen, sagen Tilman Königswieser, ärztlicher Leiter des Salzkammergut-Klinikums und des oberösterreichischen Krisenstabs, und Franz Harnoncourt, Geschäftsführer der oö. Gesundheitsholding, aber man beobachte die Entwicklung "mit großer Besorgnis". Das gelte auch für die Triage. Wenn die Entwicklung so weitergehe, wäre es "inkorrekt, das für die Zukunft auszuschließen", sagte Harnoncourt. Im Salzkammergut-Klinikum mussten bereits 200 Operationen verschoben werden. Von 127 für Covid-Patienten reservierten oberösterreichischen Intensivbetten waren mit Stand Dienstag bereits 97 belegt.

"An der Grenze"

"Das Spitalspersonal ist nach den vorangegangenen Pandemie-Wellen dermaßen belastet, dass man den Ernst der Lage nicht einfach nur nach Zahlen und Betten beurteilen kann", sagt die für Gesundheit zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Ärzte und Pflegepersonal seien "absolut an der Grenze", es sei nachvollziehbar, dass ihnen mittlerweile jedes Verständnis für Ungeimpfte fehle.

Als "sehr, sehr angespannt" und "besonders schlimm" hat Walter Hasibeder, Präsident der Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI), die Lage auf den Intensivstationen bezeichnet. Er forderte für die Hochinzidenz-Bundesländer Oberösterreich und Salzburg kurzzeitig einen "generellen Lockdown für gewisse Zeit".