Schallenberg: USA haben Österreich "wieder am Radar"

So führte nach Antritt des Kabinetts im Jänner eine der ersten Reisen von Außenminister Alexander Schallenberg in die USA.

Sein Amtskollege Mike Pompeo empfing ihn am Mittwochabend im State Department zu einem "freundschaftlichen Gespräch", wie Schallenberg im Anschluss berichtete. Die USA seien für Österreich sowohl in bilateralen als auch in internationalen Fragen ein wichtiger Partner, sagte er, und sah bei seinem Amtskollegen gestiegenes Interesse: "Wir sind wieder stärker am Radar", so Schallenberg. Aus Diplomatenkreisen heißt es, dass US-Präsident Donald Trump Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) nach dessen Erstbesuch im Vorjahr heuer wieder im Weißen Haus empfangen könnte.

Auch Pompeo sah "von Handel über Sicherheit bis zum kulturellen Austausch" eine Annäherung der beiden Länder, er freue sich darauf, "unsere strategische Partnerschaft auf die nächste Ebene zu heben", so der US-Außenminister via Twitter.

Schallenbergs dreitägige USA-Visite endete gestern mit dem Besuch des National Prayer Breakfast, bei dem auch Trump eine Rede hielt. Mit Kritik hatte sich Schallenberg während der ganzen Reise diplomatisch zurückgehalten, in heiklen Fragen wie jener des Iran-Konflikts positionierte er Österreich als möglichen Vermittler.

Gebetsfrühstück mit Trump

In aller Hergottsfrüh "aus den Federn" hieß es am Donnerstag für Alexander Schallenberg. Der Außenminister gehörte zu den rund 3.500 Auserwählten, die ab 07.00 Uhr (Ortszeit) in Washington zum traditionsreichen "National Prayer Breakfest" geladen war. Präsident Donald Trump gab sich dort freilich wenig demutsvoll. Er predigte gehörig gegen die US-Demokraten.

Die Tiraden des US-Präsidenten bekam Schallenberg aber nicht mehr hautnah mit, weil er bereits zu seinem nächsten Termin an der Princeton-Universität aufgebrochen war. Zu Mittag war dort abschließend eine Diskussion mit Studenten und Professoren an der Princeton-University zum Thema "Europe and the World - a post-Brexit assessment" angesetzt. Die Rückkehr der Delegation nach Wien war für Freitag früh (MEZ) vorgesehen.

