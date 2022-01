Ludwig mahnt zu Vorsicht, Platter und Haslauer pochen auf Lockerungen

Und wieder ein Höchstwert: Am Freitag wurden bundesweit 38.631 Corona-Neuinfektionen registriert. Das waren zwar weniger als die 43.053 vom Donnerstag, jedoch hatte diese Zahl 6009 Nachmeldungen enthalten.

Politisch ging das Hickhack um mögliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen weiter. Wobei sich Unterschiede in der Position der westlichen Bundesländer mit Wintertourismus, die vor allem auf ein Ende der 2G-Regel und eine spätere Sperrstunde als 22 Uhr pochen, und Ostösterreich zeigen.

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP) sagte gegenüber der Tiroler Tageszeitung, es sei an der Zeit, eine Diskussion über Lockerungen zu führen und diese vorzubereiten: "Wir haben uns vor langer Zeit mit der Bundesregierung beim Corona-Management darauf geeinigt, dass für uns die Belegung der Intensivstationen entscheidend ist." In Tirol würden derzeit trotz Höchstwerten bei den Infektionen so wenige Personen intensiv behandelt wie zuletzt im Oktober. Auch stellte er das "Maskentragen in der Schule" und das Distance Learning in Frage.

Stelzer: Stufenplan mit Experten

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (VP) ist dafür, dass es Lockerungen schon ab Montag gibt, wie er am Donnerstagabend in der ZiB2 sagte.

Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ)

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SP) sieht es anders. Auf OÖNachrichten-Anfrage teilte sein Büro mit, das er sich bewusst nicht an der Diskussion beteilige, weil das Debattieren von Details der Sicherheit und dem Vertrauen der Bevölkerung zuwiderlaufe. Bund und Länder hätten sich vor längerer Zeit darauf verständigt, im Krisenmanagement und in der Kommunikation gemeinsam mit den Experten von Gecko vorzugehen. Ludwig bleibe beim "Weg der Vorsicht" und wolle kein Risiko eingehen. Es sei angesichts der Zahlen-Entwicklung "zu früh", über Öffnungen zu reden.

Auch Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein stehen auf der Bremse, solange die Fallzahlen steigen.

Gerüchte über einen Bund-Länder-Gipfel diesen Sonntag wurden in Regierungs- und Landeshauptleutebüros dementiert. Es könnte aber auch immer kurzfristig einer einberufen werden, war zu hören.

Nachdem die Auswirkungen des Omikron-Subtyps BA.2 schwer abzuschätzen seien, ist Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) für einen Stufenplan mit Experten für Lockerungen. Entscheidend sei die Situation in den Spitälern.

Die Zahl der Spitalspatienten stieg am Freitag bundesweit um 80 auf 1395. Bei den Intensivpatienten gab es mit plus drei auf 183 einen leichten Zuwachs. Wie berichtet, gehen aktuelle Prognosen davon aus, dass es zu keiner Überlastung der Intensivkapazitäten in der Omikron-Welle kommt. Die Corona-Ampelkommission warnte aber, dass "vorschnelle Öffnungsschritte" nach wie vor das Risiko einer Gefährdung des Gesundheitssystems bergen. Das Gecko-Beratungsgremium tagte am Freitag, neue Empfehlungen gab es danach vorerst keine.

Der Anteil der Geimpften an den Spitalspatienten auf den Normalstationen ist zuletzt gestiegen. Am Freitag waren es in Oberösterreich 45 Prozent, tags zuvor sogar 53 Prozent. Jedoch handelt es sich dabei überwiegend um Personen, die Corona als Zusatzbefund bekommen, also nicht deswegen eingeliefert wurden, sondern dann beim Test im Spital positiv sind.

Geimpfte: Corona Zusatzbefund

Im Salzkammergut-Klinikum sind beispielsweise 34 Corona-Patienten auf der Normalstation, wie der Ärztliche Direktor Tilman Königswieser erklärte. 17 davon seien vollständig geimpft. 14 davon seien aber wegen anderer Erkrankungen hier, sagte Königswieser: "Sie wären nicht im Spital, hätten sie nicht die andere Krankheit." Unter Geimpften gebe es intubiert und Omikron fast nicht. (az)

Ablaufende Impfzertifikate eventuell länger gültig

Mit 1. Februar wird die Gültigkeit der Corona-Impfung nach dem zweiten Stich von neun auf sechs Monate verkürzt. Wer keinen Booster erhalten hat, verliert somit am Dienstag den 2G-Nachweis. Davon betroffen sind Stand gestern noch 323.621 Personen.

Doch am Freitag hieß es, dass der Stichtag möglicherweise verschoben oder eine Übergangsfrist eingeführt wird. Man sei in Gesprächen und „in finaler Abstimmung“, teilte das Gesundheitsministerium mit. Am Wochenende könnte eine Lösung präsentiert werden.

Eine Gruppe von Initiatoren hat am Freitag ihre bisher gesammelten Unterschriften für ein Volksbegehren gegen die Impfpflicht im Innenministerium eingereicht. Es gebe schon fast 163.000 Unterstützer, wurde mitgeteilt. Die Eintragungswoche ist vermutlich im Mai.