Lokale dürfen ab Mitte Mai wieder aufsperren

Der Plan zur Wieder-Öffnung des Landes könne mit Blick auf die aktuellen Zahlen wie geplant fortgesetzt werden und zwar "schrittweise und behutsam" im Zwei-Wochen-Rhythmus, wie Kanzler Sebastian Kurz am Dienstagnachmittag sagte. Es müsse immer die Möglichkeit geben, im Falle einer negativen Entwicklung die Notbremse zu ziehen. Es gebe "Licht am Ende des Tunnels, auch für die Wirtschaft", gab sich Kurz optimistisch. Der weitere Fahrplan im Überblick:

Die Ausgangsbeschränkungen laufen noch bis Ende April in dieser Form weiter, eine neue Regelung wir in einer Woche präsentiert

laufen noch bis Ende April in dieser Form weiter, eine neue Regelung wir in einer Woche präsentiert Alle Geschäfte und Dienstleistungen (Frisöre, Fußpflege, Maniküre etc.) sperren wie geplant am 1. Mai auf

und (Frisöre, Fußpflege, Maniküre etc.) sperren wie geplant am 1. Mai auf Ab 4. Mai startet die Vorbereitung für Matura und Lehrabschlussprüfung

und Lehrabschlussprüfung Ab 15. Mai soll der Schulbetrieb schrittweise hochgefahren werden, Details sollen am Freitag genannt werden

schrittweise hochgefahren werden, Details sollen am Freitag genannt werden Ab 15. Mai erfolgt die Öffnung der Gastronomie , vorerst bis 23 Uhr. Mund-Nasen-Schutz für Mitarbeiter wird verpflichtend, es wird Regelungen zum Abstand und Gruppengröße geben

, vorerst bis 23 Uhr. Mund-Nasen-Schutz für Mitarbeiter wird verpflichtend, es wird Regelungen zum Abstand und Gruppengröße geben Der Parteienverkehr in Ämtern soll ebenfalls ab 15. Mai wieder aufgenommen werden

in Ämtern soll ebenfalls ab 15. Mai wieder aufgenommen werden Gottesdienste sollen ebenfalls ab 15. Mai wieder stattfinden

Das Motto der kommenden Wochen lautet weiterhin "So viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung wie notwendig", so Kurz. Es wird weiter Regeln geben müssen, diese könnten aber gelockert und schrittweise reduziert werden. Mehr dazu in Kürze.

"Schneller als andere Länder"

Die aktuellen Zahlen, was Neuinfektionen betrifft, nannte Kurz "großartig". Österreich habe es schneller als andere Länder geschafft, die Ausbreitung des Virus einzudämmen und könne deshalb auch früher als andere langsam zur Normalität zurückkehren. Was die Reisefreiheit betrifft, bereitete Kurz die Österreicher auf einen Urlaub im eigenen Land vor.

Bis Dienstagvormittag lagen 14.873 positive Testergebnisse auf SARS-CoV-2 vor (Stand 9.30 Uhr). Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen wurde von Innen- und Gesundheitsministerium mit 491 beziffert. 10.971 Menschen galten als wieder genesen. Die Zahl der aktiv Erkrankten ist um 7,7 Prozent auf 3.411 gesunken. 756 Corona-Patienten befanden sich in einem Krankenhaus, 196 der Betroffenen in Intensivpflege.

