Livestream: Kurz nimmt zu Vorwürfen Stellung

Die davor demonstrierenden Regierungsgegner erhielten indes regen Zulauf. Sie forderten in lautstarken Sprechchören Neuwahlen.

Auf Transparenten forderten die laut Polizei rund 1.000 Demonstranten "Rücktritt jetzt" und "Anklagebank statt Regierungsbank". Zwischen den Reden schallte aus den Lautsprechern "We're going to Ibiza" von den Vengaboys. Unterstützt wurden die Demonstranten von allen Oppositionsparteien, SP-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder stand hinter der Polizeiabsperrung vor dem Bundeskanzleramt gleich in der ersten Reihe.