Gudenus soll nicht nur in Ibiza Deals besprochen haben

Auch er ist auf dem Ibiza-Video zu sehen, und er soll es auch gewesen sein, der den Kontakt zu der angeblichen Oligarchen-Nichte herstellte. Denn Gudenus kannte die Dame bereits ein halbes Jahr vor dem Treffen in der Villa – und auch danach soll man in Kontakt geblieben sein. Das berichtete die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) gestern Abend in ihrer Online-Ausgabe. Ihr liegen Audioaufnahmen von Treffen zwischen Gudenus, der Russin und ihrem Vertrauten vor.

Bei einem Treffen im August soll besprochen worden sein, dass Ibiza nicht wie erhofft verlief. Die angebliche Investorin sei "relativ angepisst" gewesen, so der Vertraute zu Gudenus. Wieder sollen Deals diskutiert worden sein, der Mann – wie die Russin wohl ein Lockvogel – wünschte sich eine "Geste des guten Willens", um ihr Zuversicht zu geben "hinsichtlich dieser Strabag-Geschichte, was da auf Ibiza diskutiert wurde".

Vereinbart wurde laut SZ, dass die FPÖ am 4. September 2017 eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der Haselsteiner zum Thema gemacht werden sollte. Strache hatte in Ibiza angekündigt, dessen Firma keine Aufträge mehr zu geben.

Gudenus sagt offenbar zu und schickt ein E-Mail an den Vertrauten. Darin: der Link zu der veröffentlichten Presseaussendung mit dem Titel "Auch Haselsteiner soll seine Polit-Netzwerke offenlegen". Die Meldung ist noch immer auf dem OTS-Portal abrufbar. Auch über ein weiteres Treffen mit der Russin wurde gesprochen, dazu kam es offenbar aber nicht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heinz-Christian Strache Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.