Faßmann: "Schulen sollen im Lockdown offen bleiben"

Die Details für den von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) angekündigten Lockdown waren am Donnerstagvormittag noch offen. Mit dem Bildungsministerium wird seit gestern verhandelt, wie mit den Schulen umgegangen werden soll.

Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) hat ein Maßnahmenpaket vorgeschlagen, dass eine generelle Schließung der Schulen verhindern soll, heißt es aus seinem Büro. So soll die durchgängige Maskenpflicht in allen Schulstufen gelten, in der Oberstufe sind, wie derzeit auch, FFP2-Masken vorgesehen, für jüngere Kinder genügt ein Mund-Nasenschutz. Die Testpflicht auch für geimpfte Schüler drei Mal pro Woche bleibt.

Maskenpflicht und tägliche Tests

Bei positiven Fällen schlägt Faßmann in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium folgende Quarantäneregeln vor: Zur Maskenpflicht kommen für Mitschüler des positiven Falls tägliche Tests. Zusätzlich soll eine Möglichkeit des entschuldigten Fernbleibens während des Lockdowns kommen, wenn Eltern und Schüler das wollen. Dazu sollen die schon bisher bekannten Lernplattformen genutzt werden.

Das Offenhalten der Schulen ist für Faßmann aus drei Gründen notwendig: "Weil nirgends so systematisch getestet wird, wie in Schulen, um eine weitere Belastung für Schüler nach zwei Jahren Pandemie zu vermeiden und um zur Entlastung des Gesundheitspersonals Betreuungspflichten zu erfüllen."

Eine Einigung über den Modus mit Oberösterreich und Salzburg gibt es noch nicht, laut Bildungsministerium auch noch keine Vorgespräche mit den anderen Bundesländern über einen etwaigen bundesweiten Lockdown. Faßmanns Vorschläge würden aber auch für diesen gelten, heißt es in seinem Büro.