Vielen Lehrern dauert es zu lange. Bis nach einem positiven PCR-Test in einer Klasse ein Absonderungsbescheid der Gesundheitsbehörde eintrifft, vergehen aktuell bis zu drei Tage. Doch ausschließlich die Behörde entscheidet, wer in Quarantäne muss und welche Schüler am Unterricht teilhaben dürfen. "Ich darf Sie darum ersuchen, die Entscheidung der zuständigen Behörden abzuwarten und nicht selbst Kinder nach Hause zu schicken", heißt es in einem Schreiben der Bildungsdirektion an die Direktoren.