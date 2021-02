Erhebliche Mängel: Endbericht zum Terroranschlag liegt vor

29 Seiten hat der Endbericht der Kommission unter Vorsitz von Ingeborg Zerbes, die sich mit dem Terroranschlag in Wien am 2. November und möglichen Versäumnissen davor beschäftigt hat. Tatsächlich kommt die Kommission zum Schluss: „Der Fall hat durchaus funktionierende Elemente, aber auch erhebliche Mängel der Bekämpfung terroristischer Straftaten aufgezeigt.“

Schief gelaufen ist einiges im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). Der Kommission sei von einem „Klima des Misstrauens und von unbewältigten Konflikten“ berichtet worden, heißt es in dem Bericht. Zwischen dem BVT und dem Landes-Verfassungsschutz LVT Wien habe „der für eine effektive Zusammenarbeit notwendige Informationsaustausch alles andere als reibungslos funktioniert“.

Die Opposition übte schon vor der Veröffentlichung heftige Kritik. So findet SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner die Frage, ob die Zerbes-Kommission vom Innenministerium in ihrer Arbeit behindert wurde, "extrem aufklärungsbedürftig", wie sie bei einer Pressekonferenz sagte. Zerbes hatte am Dienstag nämlich kritisiert, dass man ihr "Hindernisse in den Weg gelegt" habe. Die FPÖ sah unterdessen Innenminister Karl Nehammer (VP) rücktrittsreif.

Der interimistische Justizminister Werner Kogler (Grüne) betonte, dass der Bericht zeige, dass die Bediensteten der Justiz „korrekt gehandelt haben", so Kogler. Richtung Nehammer sagte er: "Angesichts des im Kommissionsbericht festgestellten Versagens des Verfassungsschutzes braucht es eine Neuaufstellung des BVT an Haupt und Gliedern. Wir brauchen ein unabhängiges, professionelles BVT mit den besten Köpfen und eine echte Kontrolle durch das Parlament, wie das auch überall anders in Europa längst üblich ist. Es muss durch strukturelle Rahmenbedingungen sichergestellt sein, dass diese Behörde keine parteipolitische Spielwiese mehr ist. Es geht um nichts weniger als die Sicherheit in diesem Land."

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at