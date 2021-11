Südtiroler Regierung erwägt Massenimpfung

Gesundheitslandesrat Thomas Widmann (SVP) erklärte am Sonntag, dass Details zu diesen Plänen in der kommenden Woche bekannt gegeben werden sollen. Die Massenimpfung ist als Antwort auf den großen Andrang bei den Auffrischungsimpfungen gedacht. Seit wenigen Tagen können sich alle ab 40, die vor fünf Monaten die zweite Impfung erhalten haben, zur Booster-Impfung anmelden. Dabei ist der Andrang aber so groß, dass etwa im Impfzentrum nur noch Termine ab Ende Jänner vergeben werden können.