Neuer Anlauf für eine Lösung der Ukraine-Krise

In Genf treffen heute der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow und Vize-US-Außenministerin Wendy Sherman zusammen.

Für Mittwoch ist außerdem eine Sitzung des NATO-Russland-Rates in Brüssel angesetzt, die erste nach einer Pause von zweieinhalb Jahren. Tags darauf soll es in Wien Gespräche im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) geben.

Prinzip der Gegenseitigkeit

Angesichts des großen Misstrauens sind die Erwartungen Washingtons und Moskaus gedämpft: US-Außenminister Antony Blinken sagte: "Ich glaube nicht, dass wir in dieser Woche irgendwelche Durchbrüche erleben werden. Wir werden in der Lage sein, Dinge auf den Tisch zu legen. Die Russen werden das Gleiche tun." Dann werde man sehen, ob es Möglichkeiten für ein Vorankommen gebe.

Bei den Verhandlungen gelte aus Sicht der USA das Prinzip der Gegenseitigkeit, sagte Blinken. Jeder Schritt, den die Vereinigten Staaten und Europa unternähmen, müsse von Russland erwidert werden.

Aus Sicht Washingtons stehe weder ein Abzug von US-Truppen aus Osteuropa noch eine Zusage für eine Nichtausweitung der NATO zur Verhandlung. Es sei schwierig, "in einer Atmosphäre der Eskalation mit einer Pistole am Kopf der Ukraine" Fortschritte zu erzielen, sagte Blinken gestern im Sender CNN. "Wenn wir also tatsächlich Fortschritte erzielen wollen, müssen wir Deeskalation sehen."

Der russische Vize-Außenminister Rjabkow sprach von "realistischen" Erwartungen an die Genfer Gespräche. "Nach den Signalen, die wir in den vergangenen Tagen aus Washington und Brüssel vernommen haben, wäre es wohl naiv, einen Fortschritt – erst recht einen schnellen – vorauszusetzen", sagte der 61-Jährige der Agentur Interfax.

"Natürlich werden wir unter Druck und im Zuge von Drohungen, die von den westlichen Gesprächsteilnehmern immer wieder ausgesprochen werden, keine Zugeständnisse machen", ergänzte Rjabkow.