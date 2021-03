Inzidenz über 100: Deutsches Kanzleramt will Lockdown bis April

Nach 99,9 am Vortag vermeldete das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) Sonntagfrüh eine Steigerung der Inzidenz auf 103,9. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Binnen 24 Stunden gab es in Deutschland 13.733 Neuinfektionen, 99 Menschen starben. Die Zahl bisher gesamt gemeldeter Todesfälle stieg auf 74.664.Berlin.

Das deutsche Bundeskanzleramt strebt eine Fortsetzung des Lockdowns bis in den April hinein an. Dies geht aus dem Entwurf für eine Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Beratungen am Montag hervor, der AFP am Sonntag vorlag. Ein Datum für das Ende der Maßnahmen ist darin aber noch nicht enthalten. Der Entwurf muss noch mit den Ländern abgestimmt werden; am Montag wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten Beschlüsse fassen.

Generelle neue Öffnungsschritte sieht der Entwurf nicht vor - er verweist vielmehr auf das "wiederum starke Infektionsgeschehen und eine exponentielle Dynamik". Allerdings solle es Ländern und Regionen ermöglicht werden, "zeitlich befristete Modellprojekte" zu starten, um "mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens zu öffnen".

