Die Menschen im Nahen Osten wollen endlich "ein Leben in Würde"

Eine neue Welle der Massenproteste hat den Nahen Osten erfasst: Obwohl die Regierungen den wütenden Demonstranten bereits Zugeständnisse gemacht haben, wollen die Menschen in Algerien, im Libanon und im Irak mehr: Sie fordern einen "echten politischen Wandel" und endlich "ein Leben in Würde".

Algerien: Zehntausende Algerier sind am Freitag allein in der Hauptstadt Algier auf die Straße gegangen, um einmal mehr gegen die Machtelite des Landes und die geplante Präsidentschaftswahl zu protestieren. Die Straßen im Stadtzentrum waren voll mit Menschen, die den Rücktritt der alten Elite und unabhängige Institutionen forderten. Auch in vielen anderen Städten versammelten sich Tausende Demonstranten. Es war bereits der 37. Freitag in Folge, an dem es zu Massenprotesten in dem nordafrikanischen Land gekommen ist. Dabei haben die Demonstranten, die im Februar mit ihren Protesten begonnen haben, schon viel erreicht: Staatspräsident Abdelaziz Bouteflika ist zurückgetreten. Premierminister Ahmed Ouyahia ist wegen Korruption angeklagt und inhaftiert. ExGeheimdienstchef Mohamed "Tewfik" Mediène und sein Nachfolger Athmane Tartag wurden zu 15 Jahren Haft verurteilt. Doch die vorwiegend jungen Demonstranten wollen erst aufgeben, wenn sie einen echten Wandel erreicht haben.

Libanon: Auch im Libanon haben die Demonstranten bereits viel erreicht. Nach wochenlangen Protesten gab Regierungschef Saad al-Hariri diese Woche schließlich seinen Rücktritt bekannt. Kaum 24 Stunden später stellte er allerdings seinen Verbleib im Amt in Aussicht. Er wäre bereit, als Ministerpräsident einer neuen Regierung zu amtieren, erklärte er – vorausgesetzt, dieser gehörten Technokraten an, die rasche Reformen umsetzen könnten, um den ökonomischen Kollaps des Landes zu verhindern. Doch die unzufriedenen Libanesen wollen wirkliche Veränderungen. Der harte Kern der Demonstranten harrte weiter aus und versuchte, erneut Straßen zu blockieren. "Aufgeben kommt nicht in Frage", sagt etwa ein 38-Jähriger. Auch nach dem Rücktritt Hariris fordert er tiefgreifende Reformen des politischen Systems, das von Korruption und Günstlingswirtschaft durchsetzt ist und seit Jahren keine Lösung findet für gravierende Probleme wie die chronische Müllkrise und die ständigen Stromausfälle.

Irak: Tausende Iraker haben gestern aus Protest gegen die politische Elite des Landes die Straßen Bagdads lahmgelegt. Beobachter sprachen von der größten Anti-Regierungskundgebung in dem Golfstaat seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Saddam Hussein 2003. Die Proteste begannen bereits im Oktober. Vor allem in den vergangenen Tagen schlossen sich aber immer mehr Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungs- und Religionsgruppen an. Während die Kundgebungen tagsüber meist friedlich verliefen und auch Familien und ältere Menschen auf die Straßen gingen, schlugen die Proteste nach Einbruch der Dunkelheit oft in Gewalt um. Die Polizei setzte Tränengas und scharfe Munition ein. Insgesamt wurden bisher bereits rund 250 Menschen getötet. Die Demonstranten beklagen die hohe Arbeitslosigkeit, Misswirtschaft und Korruption im Land. Sie fordern eine Ablösung der politischen Führungskräfte, die aus Sicht vieler Iraker lediglich Marionetten entweder der USA oder des Iran sind. Für Unmut sorgt vor allem, dass viele Iraker in Armut leben, kaum Zugang zu sauberem Trinkwasser, Elektrizität, Bildung oder medizinischer Versorgung haben, obwohl der OPEC-Staat über einen riesigen Ölreichtum verfügt.

