Venetien will im August Touristen impfen

Venetien wird Urlauber und das Personal der Tourismusbranche in den beiden mittleren August-Wochen immunisieren. "Wir wollen Touristen die Möglichkeit geben, sich in den beiden zentralen August-Wochen hier impfen zu lassen", erklärte der Präsident Venetiens Luca Zaia bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Das Personal aus dem Tourismussektor unter 60 Jahren soll mit dem Johnson&Johnson-Vakzin immunisiert werden. 60.000 Dosen des Impfstoffes erhält Venetien, um die Tourismus-Mitarbeiter zu impfen.

Venetien bemühe sich mit allen Mitten, den Fremdenverkehr anzukurbeln, der mit 18 Milliarden Euro Umsatz der wichtigste Wirtschaftssektor der Region ist, sagte Zaia, Politiker aus den Reihen der rechten Lega. 67 Prozent der Besucher in der Region waren vor Ausbruch der Pandemie Ausländer. Deutschsprachige Touristen machen den größten Anteil ausländischer Urlauber in Venetien aus.